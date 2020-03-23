Жители Челябинской области подрались за ношенную обувь по 10 рублей

23 Март 2020 2020-03-23T04:10:53+03:00

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Правила во время эпидемии коронавируса: не собираться толпой в общественных местах, не контактировать с посторонними, руки не жать. Но все это вмиг забывается, как только люди узнают о халяве. В пятницу, 20 марта, один из секонд-хендов Миасса устроил акцию: любая вещь — за 10 рублей.

Тотальная распродажа привела в магазин целую толпу любителей халявы.

— Горожане в ажиотаже готовы были смести все товары. Набирали по две — три тележки. Люди толкались и матерились друг на друга, — рассказывают очевидцы в группе «ЧП Миасс» в ВК. — Обувь выносили в зал и вываливали прямо на пол, а люди кидались на нее, как коршуны.

Эти слова подтверждает видео очевидца, снятое в секонд-хенде во время распродажи. К сожалению, мы не можем показать его из-за большого количества нецензурной лексики. Женщины кричат матом и вырывают поношенные сапоги из рук друг у друга.

«Полнейший дурдом!», «Дебилизм зашкаливает!» — комментируют очевидцы и подписчики паблика.

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ИСТОЧНИК KP.RU