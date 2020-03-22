22 Март 2020 2020-03-22T20:27:36+03:00

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Челябинец снял на видео нескольких крыс, резвящихся во дворе дома 88 по улице Ереванской, и выложил в соцсети. Животные выглядят такими упитанными и довольными жизнью, что автор даже принял из за домашних.

— Может, сбежали у кого-то, — написал он в группе “Подслушано Ленинский район Челябинск” в ВК.

— На эту теплотрассу пенсионерки постоянно хлеб валят голубями. Вот и крыс прикормили, — прокомментировал местный житель Владимир Князьков.

Пенсионерки прикормили : жителям Ленинского района Челябинска приходится уживаться с крысами.

Крысы — разносчики болезней. Верное средство избавиться от грызунов: заварить мусоросборники в подъездах и перестать мусорить (крошить хлеб и вываливать отходы) посреди двора.

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ИСТОЧНИК KP.RU