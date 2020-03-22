2020-03-22T20:50:41+03:00
Общество

Гейзер высотой с трехэтажный дом вызвали коммунальщики в Челябинской области

Местные жители уверяют, что рабочие были пьяны
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Гейзер высотой с трехэтажный дом вызвали коммунальщики в Челябинской областиГейзер высотой с трехэтажный дом вызвали коммунальщики в Челябинской областиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Одна коммунальная проблема вызвала другую — еще масштабнее. Жители Златоуста увидели бьющий из-под земли гейзер высотой с трехэтажный дом.

— Это не природное явление, а техногенная авария, произошедшая на следующий день после того, как 19 марта провели работы на магистральных сетях дома № 5 по улице Полетаева, — сообщает группа «ЧП ДТП Златоуст» в ВК. — По достоверной информации местных жителей рабочие находились в нетрезвом виде.

Гейзер высотой с трехэтажный дом вызвали коммунальщики в Челябинской области.

— Шоу оплачено из наших карманов, — прокомментировал видео с фонтаном подписчик паблика Евгений Карпаков.

— Было бы справедливо жильцам в этом месяце не платить за общее домовое потребление воды! А собственникам квартир, чьи балконы пострадали, надо обратиться в суд для возмещения ущерба! — возмутилась местная жительница Олеся.

— От аварийных ситуаций никто не застрахован. Да и где доказательство, что работники были пьяны? Оговорить другого может каждый, — вступился за коммунальщиков Алексей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минздрав проверил готовность больниц Челябинска к борьбе с коронавирусом
Житель Челябинска, рисующий кораблики, снова испортил арт-объект
Гейзер высотой с трехэтажный дом вызвали коммунальщики в Челябинской области
«Пенсионерки прикормили»: жителям Ленинского района Челябинска приходится уживаться с крысами
Заключенным Челябинской области из-за коронавируса запретили свидания с родными
В Челябинске заводчане стоят в очередях, чтобы попасть на работу: всем измеряют температуру
Новое сообщение о «минировании» самолета рейса Москва-Челябинск поступило в аэропорт: шестое за 10 дней
Резкий скачок атмосферного давления ожидают в Челябинске
Родители школьников Челябинской области жалуются, что их заставляют писать заявление на свободное посещение
В Магнитогорске охрана не пустила девушек в торговый центр, потому что приняла их за школьниц
В Челябинске ежедневно проходят ямочный ремонт и уборка улиц
Коронавирус в Кургане 2020: дезинфицируют подъезды и транспорт
Коронавирус в Челябинске 2020: отменены все спортивные соревнования
Кредитные мошенницы повесили миллион рублей долга на 85 жителей Челябинской области
Зима не отступает: в Челябинске похолодает до минуса не только ночью, но и днем
Почти полтысячи человек за сутки: жители Челябинской области сдают анализ на коронавирус