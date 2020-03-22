Гейзер высотой с трехэтажный дом вызвали коммунальщики в Челябинской области
Одна коммунальная проблема вызвала другую — еще масштабнее. Жители Златоуста увидели бьющий из-под земли гейзер высотой с трехэтажный дом.
— Это не природное явление, а техногенная авария, произошедшая на следующий день после того, как 19 марта провели работы на магистральных сетях дома № 5 по улице Полетаева, — сообщает группа «ЧП ДТП Златоуст» в ВК. — По достоверной информации местных жителей рабочие находились в нетрезвом виде.
Гейзер высотой с трехэтажный дом вызвали коммунальщики в Челябинской области.
— Шоу оплачено из наших карманов, — прокомментировал видео с фонтаном подписчик паблика Евгений Карпаков.
— Было бы справедливо жильцам в этом месяце не платить за общее домовое потребление воды! А собственникам квартир, чьи балконы пострадали, надо обратиться в суд для возмещения ущерба! — возмутилась местная жительница Олеся.
— От аварийных ситуаций никто не застрахован. Да и где доказательство, что работники были пьяны? Оговорить другого может каждый, — вступился за коммунальщиков Алексей.
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