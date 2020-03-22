Житель Челябинска, рисующий кораблики, снова испортил арт-объект

22 Март 2020 2020-03-22T21:29:21+03:00

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Челябинский урбанист репостнул сообщение из местной группы иллюстраторов. Художники рассказали, что не стало еще одного городского стрит-арта. На этот раз пострадал рисунок на коммунальном ящике возле входа на Кировку.

— Помянем то, над чем мы работали в тот дивный летний день. Хорошие воспоминания остались. Расстраивает, что наш ящик «вандал» перекрыл, видимо, второпях и очень неаккуратно, — написали художники в группе «АААЖ» в ВК.

Это уже третий случай, когда вместо красивого стрит-арта в Челябинске появляется по-детски намалеванный кораблик. А в этот раз еще и с надписью sorry — «простите» по-английски. Вероятно, кто-то хайпует, привлекает к себе внимание. Или решил поиграть в детективов, думая, что его будут выслеживать и ловить.

В комментариях пишут: ставьте камеры наблюдения, подавайте в суд…

— На вредительство может подать только владелец ящика, а их может и этот вид устраивает. Это ведь что-то типо уличного искусства, одни рисуют красивые картинки, другие кораблики. Для кого-то квадрат малевича стоит огромных денег, а для кого-то это просто черный квадрат. Вот если вы на своей личной собственности что-то нарисуете, а потом ее кто-то загадит, то вы можете написать на них заяву в полицию. А в данном случае на чужой собственности одни нарисовали свое, другие другое, придут третьи что-то еще добавят, — прокомментировал подписчик паблика «Челябинский урбанист»Данил Девятов.

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ИСТОЧНИК KP.RU