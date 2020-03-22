Минздрав проверил готовность больниц Челябинска к борьбе с коронавирусом
В воскресенье, 22 марта, глава регионального минздрава Юрий Семенов посетил в Челябинске горбольницы № 8 и 9.
— Медикаментов и лабораторных реактивов достаточно, — оценил он и попросил жителей Челябинска ответственно относиться к своему здоровью.
При первых же симптомах недомогания нужно обращаться ко врачу. Особенно это касается тех, кто недавно совершал поездки за границу.
Если у вас есть вопросы, касающиеся коронавируса или оказания медицинской помощи, в министерстве здравоохранения работает круглосуточная горячая линия: 8 (351) 240-15-16. Только 22 марта диспетчеры ответили на 183 звонка.
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ИСТОЧНИК KP.RU