Больница Магнитогорска отказала пенсионеру в госпитализации, и он умер по дороге домой

23 Март 2020 2020-03-23T04:50:09+03:00

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Горе случилось в семье жителя Магнитогорска.

— 20 марта около 5 часов утра на карете скорой помощи был доставлен в трестовскую больницу в приемный покой терапии Морозов Николай Петрович 1955 года рождения. С острыми болями, в тяжелом состоянии. Обострение ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких — прим. автора). Положить его в больницу отказались, сославшишь на то, что он лежал несколько дней назад. Его отправили домой своим ходом в 10:30. Приехав на такси и начав подниматься по лестнице, он умер. Скорая помощь не смогла ничем помочь. Человек настойчиво пытался попасть в больницу, получил отказ. И вот теперь нет моего отца, — рассказал в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК Алексей Морозов.

Информация проверяется. Сегодня мы постараемся получить комментарий от руководства больницы.

Под постом Алексея Морозова — 650 комментариев.

— Я вообще не понимаю, в каком состоянии должен быть человек, чтобы его госпитализировали. Мою маму тоже не положили, когда у нее было обострение ХОБЛ, — комментирует местная жительница Карина Игошева.

— Тоже маму так привозила несколько раз. Был случай, кога с давлением 240 отправляли домой, и случай когда с острым приступом воспаления желчного тоже отправили. Слава Богу, на следующий день в комбинатовской больнице в экстренном порядке прооперировали, жизнь спасли маме! — написала Лариса Баженова.

— У нас была подобная ситуация с дедушкой! Два года назад. Дважды скорая привозила его в приемный покой с разницей в три часа. Пока мы не подняли всех, кого можно и нельзя, его не клали в больницу. При инсульте! Говорили, что это просто старость, — высказалась Натэлла Курбатова.

Пользователи соцсети советуют автору поста подать в суд на медиков, отказавших в госпитализации его отца.

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ИСТОЧНИК KP.RU