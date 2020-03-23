Мебельный магазин в Челябинской области дарит своим клиентам туалетную бумагу

23 Март 2020 2020-03-23T05:01:47+03:00

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«У нас акция! С 20.03.20 и до окончания пандемии при покупке кухни, дарим набор продуктов первой необходимости!» — гласит рекламное объявление в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК. А на картинке поясняется, что входит в набор: гречка и туалетная бумага.

Подписчики паблика посмеялись над рекламщиками:

— Увольте срочно своего маркетолога!

Некоторые похвалили:

— Вполне привлекательный ход. С юмором. Вон как все обратили внимание, — прокомментировал Азат Ахмедьянов.

А кто-то осудил:

— Сколько людей погибло от коронавируса?! А люди на эту тему еще шутят, пытаясь «пропихнуть» свой товар. Совсем одичали! — написала Леся Назарова.

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ИСТОЧНИК KP.RU