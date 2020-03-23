Для туристов Челябинской области запустили горячую линию

23 Март 2020 2020-03-23T06:29:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Если вы купили билеты в одну из стран с бушующим коронавирусом или уже там — не беда. Центр развития туризма Челябинской области запустил для вас специальную горячую линию.

Как рассказали в учреждении, причина запуска — проста. Многие люди уже начали аннулировать купленные путевки. Кроме того, у многих граждан Челябинской области, которые вылетели заграницу, могут быть вопросы как вернутся домой в условиях закрытых границ.

Напомним, что в Челябинской области также работает горячая линия регионального минздрава по коронавирусу: 8 (351) 240-15-16.

СПРАВКА КП

Телефон горячей линии центра развития туризма: 8 (900) 081-11-03. Специалисты отвечают на вопросы с 9.00 до 17.30 (пн — чт), с 9.00 до 16.15 (пятница).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU