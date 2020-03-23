В Челябинской области из-за пожара погибла двухлетняя девочка

23 Март 2020 2020-03-23T06:55:46+03:00

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22 марта в Челябинской области во время пожара в частном доме погибла двухлетняя девочка. О страшном инциденте рассказали в МЧС по Челябинской области.

Как сообщили в ведомстве, когда приехали пожарные в доме из-за сильного огня обрушилась кровля. Вызвавшая экстренные службы соседка попыталась спасти жильцов. Пробираться ей пришлось через окно. Дверь не удалось пробить даже при помощи другой соседки. Женщина смогла вытащить из дома мать семейства и одногодовалого мальчика из задымленного жилья. Но девочку спасти не удалось.

В ведомстве добавили, что семья стоит на учете в органах социальной защиты. В доме были рабочие пожарные датчики, однако мама детей не обратила на сигнал внимания. По предварительной информации, из-за сильного алкогольного опьянения.

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ИСТОЧНИК KP.RU