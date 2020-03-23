На Северо-Западе Челябинска все же появится ТРК от компании Юревича

23 Март 2020 2020-03-23T07:39:59+03:00

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Суд разрешил: в Челябинске появится новый ТРК от компании экс-губернатора Южного Урала Михаила Юревича. Многострадальный комплекс «Аллея» (бывший «Облако») построят на перекрестке Университетской набережной и Архитектора Александрова.

За территорию под ТРК весь 2019 год боролась городская мэрия, однако разрешение на строительство все же было получено. Изначальный проект поменялся. Теперь одноэтажный каскадный комплекс будет третьим по величине в Челябинске: всего 99 тысяч квадратных метров, из которых только 65 будет отдано под аренду. На оставшейся территории появится сквер, прогулочная зона и парковка на 2000 машин.

Из-за экономической ситуации пока неизвестна дата открытия комплекса. Предварительный срок сдачи — четвертый квартал 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU