В Челябинске вернут популярный садовый маршрут

23 Март 2020 2020-03-23T09:13:48+03:00

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Садоводы ликуют: в Челябинске возродят популярный маршрут №33. Новые ПАЗы будут курсировать 14 раз в день.

Согласно условиям контракта, два микроавтобуса будут возить садоводов с апреля по ноябрь. Жители смогут добраться от железнодорожного вокзала до остановки «Челябрыба» и обратно. При этом рейсы разделены. Из 14 поездок шесть отдано под утренние автобусы, а восемь под вечерние.

Самый ранний автобус будет отъезжать от вокзала в 6 утра, а уехать с «Челябрыбы» челябинцы смогут до 21:17. При этом, маршрут туда и обратно будет отличаться. В обратном рейсе заявлено больше остановок.

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ИСТОЧНИК KP.RU