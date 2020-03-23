На одном из предприятий Челябинской области произошел пожар

23 Март 2020 2020-03-23T09:37:35+03:00

Из одного из цехов шел дым

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Рабочая неделя началась с пожара: на крупном предприятии в Миассе произошел пожар. Фотографиями с места происшествия поделились пользователи социальных сетей.

Как сообщают очевидцы, из прессового цеха автозавода «Урал» шел дым, который протянулся над всей территорией завода. О происшествии сразу сообщили экстренным службам, которые отправились на предприятие.

В региональном МЧС рассказали, что на заводе действительно произошел пожар. Огонь был локализован и потушен, при происшествии никто не пострадал. Сейчас предприятие работает в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU