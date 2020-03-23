Жительница Челябинска собирает компакт-диски для пожилого бездомного, которые он продает на блошином рынке

23 Март 2020 2020-03-23T10:17:28+03:00

Оксана собирает по знакомым старую технику и диски, а затем отдает их Валерию Михайловичу на реализацию. Фото: из архива героя публикации

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Челябинка Оксана Танцур помогает 66-летнему бездомному инвалиду-колясочнику. Валерий Подивилов живет на теплотрассе на Северо-Западе, чтобы прокормить себя, продает компакт-диски, DVD-плееры, старые мобильники, радиоприемники, зарядники и прочие пустячные вещи. Как ни странно, неприглядный товар покупают.

У Оксаны есть семья, небольшой бизнес, а в свободное время она помогает благотворительному проекту «Жизнь» — кормит бездомных горячими обедами. Через проект она и познакомилась с Валерием Михайловичем.

— Я ожидала увидеть грязного и подпитого дядьку, но передо мной стоял гладковыбритый мужчина в дубленке, в чистой одежде и абсолютно трезвый. Даже не верится, что он живет на улице, — рассказала Оксана изданию Hornews.com, вспоминая первую встречу с пожилым бездомным.

Волонтеру захотелось помочь бродяге. Она начала собирать по знакомым старую технику и диски, а затем отдавать их Валерию Михайловичу на реализацию. На блошином рынке у дома №6 на улице Солнечной он торгует почти каждый день. Помимо дисков, просит приносить старые инструменты. Говорит, их хорошо покупают.

Если у вас есть завалялись дома компакт-диски, старые телефоны, плееры, зарядники, ненужные инструменты, можете отдать их Оксане, а она передает своем подопечному. Телефон Оксаны +7 982 356 8960.

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Если у вас есть завалялись дома компакт-диски, старые телефоны, плееры, зарядники, можете отдать их Оксане, а она передает своем подопечному. Телефон Оксаны +7 982 356 8960.

ИСТОЧНИК KP.RU