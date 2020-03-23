2020-03-23T15:28:23+03:00
Общество

COVID-19 в Челябинске: все случаи заражения коронавирусом — завозные

Власти отлеживают георгафию «доставки» инфекции на Южный Урал
Ольга АНТОНОВА
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Все случаи заражения коронавирусом в Челябинской области - привозные.Все случаи заражения коронавирусом в Челябинской области - привозные.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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История побываввшего в Италии челябинца, которого упекли в изолятор с предварительным диагнозом «Коронавирусная инфекция» вместе с женой, сотрудницей прокуратуры, дочерью-студенткой и одной из его коллег, — случай безалаберности взрослого человека. О своем прибытии из страны, где уровень заболеваемости похож на катастрофу, он сообщил в Роспотребнадзор только под нажимом жены. Врачи проверяют на коронавирусную инфекцию анализы 60 контактировавших с этими людьми.

— Все случаи — завозные, — сказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт на брифинге в здании правительства региона 23 марта. — Как и в случае с заболевшим из Миасса.

Власти предполагают, что в Андорру путешественник из Миасса отправился простуженным, его иммунитет был ослаблен. Болезнь протекает в легкой форме. Девушка заболевшего здорова.

— По данным ВОЗ, молодежь в возрасте до 30 лет лишь в 10% случаев рискует заболеть. У людей старше 60 лет этот показатель вырастает до 30%, — сказала Ирина Гехт. — Важно сберечь здоровье пожилых. Сейчас социальные службы готовы помочь в доставке продуктов и лекарств людям с инвалидностью, но подходить к услуге нужно взвешенно. Обширные новые контакты для пожилых опасны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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