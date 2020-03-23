Кредитный портфель ВТБ в Свердловской области вырос на четверть

23 Март 2020 2020-03-23T17:17:20+03:00

Объем привлеченных средств физических и юридических лиц в регионе по итогам года увеличился на 12%

Изменить размер текста: A A

В 2019 году кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Свердловской области вырос на 25%, до 195,6 млрд рублей. Объем привлеченных средств физических и юридических лиц в регионе по итогам года увеличился на 12% и составил 118,1 млрд рублей.

За год банк увеличил розничный кредитный портфель в Свердловской области на 15%, до 104,4 млрд рублей. Максимальная динамика зафиксирована в сегменте ипотеки, портфель которой вырос на 21%, до 55,8 млрд рублей. На кредиты наличными приходится 42 млрд рублей (+10% за год), на автокредиты — 3 млрд рублей.

Банк также существенно нарастил объем привлеченных средств частных клиентов – до 86,6 млрд рублей (+25%). Одним из заметных трендов года стал интерес к инвестиционным инструментам – портфель в этом сегменте за год вырос почти вдвое, до 22,3 млрд рублей.

В 2019 году ВТБ выдал жителям региона 45,3 млрд рублей заемных средств. Самым популярным кредитным продуктом остается ипотека: за год 10 тыс. свердловских семей получили в ВТБ жилищные займы на 22 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд — по программе «Ипотека с господдержкой» со льготной ставкой. Кроме того, уральцы оформили кредиты наличными на 21,4 млрд рублей и автокредиты на 1,8 млрд рублей.

ВТБ развивал сотрудничество не только с частными клиентами, но и с бизнесом Свердловской области. За год банк увеличил корпоративный кредитный портфель в регионе на 38%, до 91,2 млрд рублей. В том числе 23 млрд рублей приходится на малый и средний бизнес, прирост в этом сегменте составил 9%. Среди отраслей, где наблюдается устойчивый спрос на финансирование — торговля, жилищное и коммерческое строительство.

Драйвером кредитования бизнеса стали госпрограммы, позволяющие предпринимателям привлечь финансирование по сниженной ставке. За год ВТБ более чем в два раза нарастил портфель средств, выданных свердловскому малому и среднему бизнесу в рамках госпрограмм – до 5,1 млрд рублей. Наибольшим спросом пользовалась Программа 1764 Минэкономразвития со ставкой не более 8,5% годовых. На нее приходится почти 60% портфеля – порядка 3 млрд рублей. Среди примеров подобных сделок – соглашение с холдингом «Атомстройкомплекс» на 1 млрд рублей для строительства инновационного цементного завода.

Также у среднего и малого бизнеса были востребованы документарные инструменты для обеспечения сделок и контрактов. За год ВТБ на 40% увеличил портфель гарантий в регионе — до 7,1 млрд рублей.

Объем привлеченных средств корпоративных клиентов на 1 января 2020 года составил 31,5 млрд рублей, в том числе малого и среднего бизнеса – 23,4 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов прокомментировал: «2019 год стал для нас знаковым: впервые в истории розничный кредитный портфель банка в регионе превысил 100 млрд рублей, а корпоративный – 90 млрд рублей. Также количество активных зарплатных карт достигло 200 тысяч. Кроме того, мы обновили флагманский офис в Екатеринбурге. Все это стало возможным благодаря целенаправленной работе с физлицами и компаниями в соответствии со стратегией банка. В 2020 году мы продолжим развивать комфортную среду с современной сетью отделений и технологичными сервисами. Наша цель в том, чтобы каждый частный клиент или предприниматель мог получить в ВТБ нужную услугу максимально легко и быстро: от обычного перевода на карту до ипотеки или финансирования бизнеса».