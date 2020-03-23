2020-03-23T16:15:47+03:00
Общество

Актриса из «Иронии судьбы» борется с раком дома из-за коронавируса

Как признается «Надя», даже за продуктами ходит ее сын
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Актриса сохраняет спокойствие, несмотря на положение в ЕвропеАктриса сохраняет спокойствие, несмотря на положение в ЕвропеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Как бороться с раком во время пандемии коронавируса? Многие скажут, что почти невозможно, особенно если ты находишься в Европе, где инфекция из Китая бушует еще сильнее. О том, как жить в таких условиях узнали журналисты KP.ru, которые смогли пообщаться с Барбарой Брыльской, известной зрителям как Надя из «Иронии Судьбы».

Известная советская актриса из-за своей болезни редко дает интервью. Поэтому особенно интересно, как онколобольным живется в условиях карантина. Для «Нади», которая сейчас живет в Польше, это также непросто.

— Я сейчас даже за продуктами не выхожу, приносит сын. Но паники у меня нет, я считаю, что это необходимая субординация. Переживем, — рассказала актриса.

О самой болезни Барбара говорить отказалась. Как признается актриса, это слишком личное дело, чтобы о ней рассказывать в интервью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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