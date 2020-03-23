Актриса Барбара Брыльска борется с онкологией
78-летняя Барбара Брыльска, полюбившая зрителю по роли Нади Шевелевой в культовом фильме «Ирония судьбы, или c легким паром!», серьезно больна. Как пишут СМИ, у актрисы рак языка.
Журналистам kp.ru удалось дозвониться до Барбары в Варшаву, где она проживает уже много лет.
— Я сейчас сижу дома на карантине, у нас ведь тоже коронавирус, — ответила знаменитость. — Даже за продуктами не выхожу, приносит сын. Но паники у меня нет, я считаю, что это необходимая субординация. Переживем.
Об онкологии актриса говорить отказалась.
— Не хочу говорить о болезни, ну зачем. Это не для газеты, это только мое.
Барбара Брыльска снялась в десятках фильмах. Благодаря эффектной внешности и белокурым локонам ее называли «польской Бриджит Бардо». Однако красота не принесла ей личного счастья.
Барбара трижды была замужем и трижды разведена. Единственная ее дочь разбилась в автокатастрофе. Позже в интервью звезда признавалась, что пережила трагедию только благодаря сыну. Сейчас он, двое внуков и невестка поддерживают актрису в борьбе с тяжелой болезнью.
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ИСТОЧНИК KP.RU