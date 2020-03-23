Актриса Барбара Брыльска борется с онкологией

23 Март 2020 2020-03-23T16:23:02+03:00

И актриса, и поклонники ее творчества верят, что все будет хорошо. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звезда «Иронии судьбы» рассказала kp.ru, кто поддерживает ее в этот непростой период

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78-летняя Барбара Брыльска, полюбившая зрителю по роли Нади Шевелевой в культовом фильме «Ирония судьбы, или c легким паром!», серьезно больна. Как пишут СМИ, у актрисы рак языка.

Журналистам kp.ru удалось дозвониться до Барбары в Варшаву, где она проживает уже много лет.

— Я сейчас сижу дома на карантине, у нас ведь тоже коронавирус, — ответила знаменитость. — Даже за продуктами не выхожу, приносит сын. Но паники у меня нет, я считаю, что это необходимая субординация. Переживем.

Об онкологии актриса говорить отказалась.

— Не хочу говорить о болезни, ну зачем. Это не для газеты, это только мое.

Барбара Брыльска снялась в десятках фильмах. Благодаря эффектной внешности и белокурым локонам ее называли «польской Бриджит Бардо». Однако красота не принесла ей личного счастья.

Барбара трижды была замужем и трижды разведена. Единственная ее дочь разбилась в автокатастрофе. Позже в интервью звезда признавалась, что пережила трагедию только благодаря сыну. Сейчас он, двое внуков и невестка поддерживают актрису в борьбе с тяжелой болезнью.

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ИСТОЧНИК KP.RU