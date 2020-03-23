2020-03-23T16:29:47+03:00
Происшествия

Бывший глава Копейска оказался буйным заключённым

При этом он просил смягчить ему приговор
Юлия РЕУТОВА
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В колонии строгого режима Вячеславу Истомину осталось сидеть около годаВ колонии строгого режима Вячеславу Истомину осталось сидеть около годаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Сегодня, 23 марта, Челябинский областной суд отказал бывшему главе Копейска, осужденному за двухмиллионные взятки, в замене оставшегося срока исправительными работами. Выяснилось, что в колонии строгого режима Вячеслав Истомин считается неспокойным заключенным, постоянно нарушающим режим.

Сторона защиты уже пыталась добиться смягчения наказания, но Копейский районный суд отказал. Такое же решение вынесся апелляционная инстанция областного суда.

— Суд не нашел достаточных оснований для принятия решения о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Приняты во внимание факты нарушения осужденным порядка отбывания наказания, неудовлетворительная характеристика, выданная администрацией колонии, а также то, что количество взысканий превышает количество поощрений, — сообщила пресс-секретарь Челябинского областного суда Наталья Прохорова.

Вячеслав Истомин был осужден в июне 2017 года за получение двух взяток в размере около двух миллионов рублей. Деньги он брал от бизнесменов в виде организации шикарных банкетов. За это бывшего главу Копейска приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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