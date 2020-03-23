В Челябинске закроют трамвайную станцию

23 Март 2020 2020-03-23T17:03:20+03:00

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Любители электротранспорта, не беспокойтесь. В Челябинске временно закроют трамвайную остановку «Улица Нагорная». Ограничение коснется только станции в сторону улицы Труда.

Как отметили в пресс-службе «ЧелябГЭТ», остановку закрывают из-за строительства третьей очереди транспортной развязки на улице Братьев Кашириных, которая находится у недостроенного конгресс-холла «Крылья». При этом, после окончания работ, остановочный комплекс поставят на новом месте.

При этом, остановка на другой стороне останется. Движение вагонов в сторону от улицы Труда продолжится в штатном режиме. Горожан, которые пользуются трамваями №6 и 7, просят планировать свой маршрут

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ИСТОЧНИК KP.RU