Как сдать анализы на коронавирус в Челябинске
Направления для проверки на коронавирус выдают всем жителям Челябинской области, которые приехали из стран, где бушует эпидемия. При этом неважно, есть ли у вас симптомы, или нет.
Близким и коллегам, которые контактировали с потенциальными носителями вируса, предписывают провести две недели в самоизоляции дома.
- Обязательно проверяют всех больных, у которых поставлен диагноз «пневмония». Пациенты с тяжелым течением болезни ОРВИ или гриппа направляются на анализ по усмотрению врача. Остальные граждане в обследовании не нуждаются, - прокомментировали в региональном Минздраве.
Но если вы обнаружили у себя признаки заболевания, обращайтесь в поликлинику к терапевту, или вызывайте врача на дом.
Признаки заболевания:
- повышение температуры
- озноб
- общее недомогание
- слабость и головная боль
- боли в мышцах
- снижение аппетита
- тошнота и рвота
- конъюнктивит и понос
- потеря чувства запаха и вкуса
НА ЗАМЕТКУ
8 (351) 240-15-16 - круглосуточный телефон горячей линии областного министерства здравоохранения.
Единая горячая линия РФ: 8‑800‑2000‑112
Сайт: стопкоронавирус.рф
ИСТОЧНИК KP.RU
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