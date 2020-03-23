Как сдать анализы на коронавирус в Челябинске

23 Март 2020 2020-03-23T18:46:26+03:00

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Направления для проверки на коронавирус выдают всем жителям Челябинской области, которые приехали из стран, где бушует эпидемия. При этом неважно, есть ли у вас симптомы, или нет.

Близким и коллегам, которые контактировали с потенциальными носителями вируса, предписывают провести две недели в самоизоляции дома.

- Обязательно проверяют всех больных, у которых поставлен диагноз «пневмония». Пациенты с тяжелым течением болезни ОРВИ или гриппа направляются на анализ по усмотрению врача. Остальные граждане в обследовании не нуждаются, - прокомментировали в региональном Минздраве.

Но если вы обнаружили у себя признаки заболевания, обращайтесь в поликлинику к терапевту, или вызывайте врача на дом.

Признаки заболевания:

- повышение температуры

- озноб

- общее недомогание

- слабость и головная боль

- боли в мышцах

- снижение аппетита

- тошнота и рвота

- конъюнктивит и понос

- потеря чувства запаха и вкуса

НА ЗАМЕТКУ

8 (351) 240-15-16 - круглосуточный телефон горячей линии областного министерства здравоохранения.

Единая горячая линия РФ: 8‑800‑2000‑112

Сайт: стопкоронавирус.рф

ИСТОЧНИК KP.RU