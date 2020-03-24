2020-03-24T06:03:40+03:00
Общество

В Зауралье выбросили на мусорку кота в коробке, перемотанной скотчем

Но животному повезло
Ирина КАРЕЛИНА
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Спасенный кот. Фото: Борис Володин.Спасенный кот. Фото: Борис Володин.
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Житель Кургана, как обычно, пошел выбросить мусор, как вдруг...

— Я услышал скрежет. Разумеется, подумал, что это крыса. Только собрался уходить — слышу прямо скулящиее «мяу», — рассказывает Борис Володин в группе «О, Курган» в ВК. — Я в курсе о человеческой жестокости, но этот кот был в коробке, замотанной скотчем! Я и подумать не мог, что среди нас есть такие уроды. Он скребся и мяукал — это его и спасло. И то, что сверху было мало мусора. Я не знаю, почему с ним так поступили. У него лысый живот и начало лап. Болеет ли он, или это от человеческих рук — я не знаю. Сдали анализы, все в норме. В общем, этой мой новый друг. Он до сих пор без имени, помогайте.

Подписчики паблика поблагодарили автора поста за доброту и предложили ему десятки кличек для спасенного котика. Среди них Счастливчик (и на английский манер Лаки), Фартовый, Кореш, Джокер, Принц, Финд (от англ. find — «находка», Маврик, Барсик, Бедолага (сокращенно предлагают звать Беня), Федя, Брюс («потому что лысый, как Брюс Уиллис»), Филя, Жора, Уголек, Черныш и т.д.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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