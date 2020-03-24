Жители Челябинска определились с дизайном часов для дома на площади Революции

24 Март 2020 2020-03-24T06:16:51+03:00

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На портале «Активный житель 74» завершилось голосование за дизайн часов, расположенных на главной площади города. Циферблат на доме по проспекту Ленина, 53, известном среди челябинцев как магазин «Ритм», будет более лаконичным и строгим.

Горожанам было представлено три дизайна на выбор. Большинство, 644 человека, проголосовали за оформление с четырьмя обозначенными римскими цифрами. Новый циферблат будет черным на белом фоне, а вечером будет включаться подсветка.

Такими теперь будут часы на здании по проспекту Ленина, 53. Фото: Активный житель 74

Напомним, часы реставрируют к саммитам ШОС и БРИКС. Работу выполнит Челябинский часовой завод «Молния».

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ИСТОЧНИК KP.RU