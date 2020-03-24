Жители Челябинска определились с дизайном часов для дома на площади Революции
На портале «Активный житель 74» завершилось голосование за дизайн часов, расположенных на главной площади города. Циферблат на доме по проспекту Ленина, 53, известном среди челябинцев как магазин «Ритм», будет более лаконичным и строгим.
Горожанам было представлено три дизайна на выбор. Большинство, 644 человека, проголосовали за оформление с четырьмя обозначенными римскими цифрами. Новый циферблат будет черным на белом фоне, а вечером будет включаться подсветка.
Такими теперь будут часы на здании по проспекту Ленина, 53. Фото: Активный житель 74
Напомним, часы реставрируют к саммитам ШОС и БРИКС. Работу выполнит Челябинский часовой завод «Молния».
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ИСТОЧНИК KP.RU