2020-03-24T06:16:51+03:00
Общество

Жители Челябинска определились с дизайном часов для дома на площади Революции

Горожане выбрали самый лаконичный дизайн
Валентина ВАГАНОВА
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Часы на доме обновят к предстоящим саммитам. Фото: 2gis.ruЧасы на доме обновят к предстоящим саммитам. Фото: 2gis.ru
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На портале «Активный житель 74» завершилось голосование за дизайн часов, расположенных на главной площади города. Циферблат на доме по проспекту Ленина, 53, известном среди челябинцев как магазин «Ритм», будет более лаконичным и строгим.

Горожанам было представлено три дизайна на выбор. Большинство, 644 человека, проголосовали за оформление с четырьмя обозначенными римскими цифрами. Новый циферблат будет черным на белом фоне, а вечером будет включаться подсветка.

Такими теперь будут часы на здании по проспекту Ленина, 53. Фото: Активный житель 74

Такими теперь будут часы на здании по проспекту Ленина, 53. Фото: Активный житель 74

Напомним, часы реставрируют к саммитам ШОС и БРИКС. Работу выполнит Челябинский часовой завод «Молния».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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