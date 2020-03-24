2020-03-24T06:26:22+03:00
Общество

Жительницу Челябинской области «заперла» дома злая собака

Женщина не могла отвести ребенка в детский сад
Ирина КАРЕЛИНА
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Собака не дала женщине с ребенком выйти из дома. Кадр из видео Ксении Мерзликиной, vk.com/magnitkacityСобака не дала женщине с ребенком выйти из дома. Кадр из видео Ксении Мерзликиной, vk.com/magnitkacity
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Ксения Мерзликина живет в частном секторе. Она рассказала, как не могла отвести ребенка в садик из-за озлобленной собаки, караулившей ее под дверью.

— Мы не смогли выйти утром из собственного дома, — пишет Ксения Мерзликина в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК. — В 7:30 надо было идти в детский сад, но вот с чем мы столкнулись...

Женщина сняла на видео, как собака злобно лает и рычит под ее дверью, не давая выйти.

Жительницу Челябинской области заперла дома злая собака.

— И таких собачек голов 10, — рассказывает Ксения. — А принадлежат они соседям, которые живут через дом от нас. Бесконечно они собирают их по округе. Молодцы, нечего сказать. Но если приручаешь, разве не нужно нести ответственность? Они постоянно на самовыгуле. Постоянно шарятся по нашим огородам и дворам. Бесконечный лай, круглосуточно. Неоднократно ходили разговаривать с ними. Толку ноль. Что делать?

Подписчики паблика посоветовали привлечь соседей к административной ответственности за выгул собак без намордников и ненадлежащее содержание животных. Для этого нужно обратиться к участковому.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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