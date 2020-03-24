«Еще меньше заборов!»: в центре Челябинска убирают ограждения вдоль дорог
Борьба челябинского урбаниста с заборами известна всем, кто знаком с его деятельностью. Многие горожане поддерживают активиста, ведь заборы вдоль дорог — это не только некрасиво, но и небезопасно. Если автомобиль влетает в такой забор, конструкция разлетается на куски и может нанести сильные травмы людям в десятках метрах от места ЧП.
— На Ленина стало еще меньше заборов! — объявил Лев Владов в своей группе «Челябинский урбанист» в ВК. — До конца марта уберут все заборы «второго ряда». Это те, на которых тупо зарабатывали прошлые дорожники вместе с подрядчиком АО «СМЭУ ГАИ».
Но все же есть повод и для огорчения. Посмотрите на фото и найдите отличия. Исчезло дерево, закатанное в асфальт. И появился, по словам челябинского урбаниста, очередной незаконный «дорожный указатель» с рекламой компании.
— ГИБДД ставят избыточный указатель с названием улиц, чтобы добавить рекламу компании. Перекрестки потихоньку зарастают ненужным визуальным мусором, — добавил урбанист.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU