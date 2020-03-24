Иномарка сбила пьяного велосипедиста в Челябинской области
В Коркино 35-летний велосипедист попал под колеса Hyundai. ДТП произошло на улице Орджоникидзе вечером в понедельник, 23 марта. Велосипедист ехал вдоль дороги, и водитель задел его. За рулем иномарки был 42-летний южноуралец.
— В результате происшествия транспортные средства получили механические повреждения. У велосипедиста травмы, ему назначено стационарное лечение, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
Инспекторы установили, что велосипедист был пьян. Кроме того, у него не было светоотражающих элементов на одежде.
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ИСТОЧНИК KP.RU