2020-03-24T09:50:40+03:00
Общество

Над Челябинской областью навис смог

Сколько будет действовать режим НМУ
Валентина ВАГАНОВА
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НМУ действует в четырех городах области.НМУ действует в четырех городах области.Фото: Андрей АБРАМОВ
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В четырех городах Челябинской области со вчерашнего дня, 23 марта, объявлено НМУ первой степени. По данным Челябинского гидрометеоцентра, смог будет держаться в Челябинске, Коркино, Сатке и Карабаше сегодня до 19 часов.

В Карабаше режим НМУ будет действовать и 25 марта, также до 19 часов, но уже второй степени.

Предприятия обязаны снизить выбросы. А горожанам рекомендовано реже выходить на улицу, не открывать окна, по возможности не пользоваться общественным и личным транспортом и пить больше воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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