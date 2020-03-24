2020-03-24T11:38:01+03:00
Спорт

Челябинский «Трактор» упразднил должность замдиректора и оставил без работы бывшего начальника спортуправления

Почему ушел известный специалист
Алексей МИКУШИН
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Фото: ХК «Трактор»Фото: ХК «Трактор»
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Сегодня, 24 марта из стана черно-белых пришло известие об увольнении одного из руководителей главной команды. В официальном сообщении говорится: «упразднена должность первого заместителя генерального директора клуба, Евгений Иванов покидает «Трактор», коллектив хоккейного клуба благодарит Евгения Викторовича за проделанную работу, неравнодушие и высокий профессионализм».

Наши источники сообщают, что Иванов не будет работать в системе клуба. Но эксперты считают, что экс-начальник спортуправления Челябинска, проработавший в этой должности почти 10 лет, а после год с небольшим в «Тракторе» без работы точно не останется. Кстати, в свое время Евгений Иванов работал директором детской спортшколы «Трактор».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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