Челябинский «Трактор» упразднил должность замдиректора и оставил без работы бывшего начальника спортуправления
Сегодня, 24 марта из стана черно-белых пришло известие об увольнении одного из руководителей главной команды. В официальном сообщении говорится: «упразднена должность первого заместителя генерального директора клуба, Евгений Иванов покидает «Трактор», коллектив хоккейного клуба благодарит Евгения Викторовича за проделанную работу, неравнодушие и высокий профессионализм».
Наши источники сообщают, что Иванов не будет работать в системе клуба. Но эксперты считают, что экс-начальник спортуправления Челябинска, проработавший в этой должности почти 10 лет, а после год с небольшим в «Тракторе» без работы точно не останется. Кстати, в свое время Евгений Иванов работал директором детской спортшколы «Трактор».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем ДТП?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU