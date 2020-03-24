Иномарка и грузовик лоб в лоб столкнулись в Челябинске

24 Март 2020 2020-03-24T11:55:11+03:00

Очевидцы выложили в соцсетях видео с места аварии

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Лобовое ДТП произошло в Металлургическом районе Челябинска в понедельник днем, 23 марта. На улице Хлебозаводской возле дома №2 столкнулись грузовик MAN и Volkswagen Golf. По кадрам с места аварии видно, у иномарки серьезно поврежден перед. Чудом водитель остался невредим.

— Пострадавших в аварии нет, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе городской ГИБДД.

В этот же день на улице Труда иномарка сбила 26-летнего парня. Он переходил дорогу по «зебре». Пешеход отделался ушибами и ссадинами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/768399" frameborder="0"></iframe> В Челябинске столкнулись иномарка и грузовик.Видео: vk.com/«Инцидент | ЧП | ДТП | Челябинск»

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ИСТОЧНИК KP.RU