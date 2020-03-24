Иномарка и грузовик лоб в лоб столкнулись в Челябинске
Лобовое ДТП произошло в Металлургическом районе Челябинска в понедельник днем, 23 марта. На улице Хлебозаводской возле дома №2 столкнулись грузовик MAN и Volkswagen Golf. По кадрам с места аварии видно, у иномарки серьезно поврежден перед. Чудом водитель остался невредим.
— Пострадавших в аварии нет, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе городской ГИБДД.
В этот же день на улице Труда иномарка сбила 26-летнего парня. Он переходил дорогу по «зебре». Пешеход отделался ушибами и ссадинами.
В Челябинске столкнулись иномарка и грузовик.Видео: vk.com/«Инцидент | ЧП | ДТП | Челябинск»
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ИСТОЧНИК KP.RU