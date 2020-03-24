2020-03-24T15:40:24+03:00
Происшествия

Житель Челябинска продал единственную квартиру родителей, чтобы расплатиться с долгами

За это его отдали под суд
Валентина ВАГАНОВА
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Челябинца приговорили к трем годам лишения свободы условно.Челябинца приговорили к трем годам лишения свободы условно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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53-летней челябинец оставил мать и отца без квартиры. Он задолжал крупную сумму кредиторам. И чтобы рассчитаться с ними, решил провернуть аферу с недвижимостью. Предложил престарелым родителям продать их единственную квартиру, на вырученные деньги приобрести жилье поменьше, а оставшейся суммой погасить его долги.

Старики доверились сыну, квартиру продали. Но ни копейки с продажи жилья тот на них не потратил. Все вырученные 2,4 миллиона он забрал себе.

За престарелых челябинцев вступилась прокуратура. На квартиру наложили арест, по ней пока нельзя совершать сделки. Сына привлекли к ответственности.

— Центральный районный суд Челябинска осудил челябинца за мошенничество в особо крупном размере и назначил ему три года лишения свободы условно, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Приговор вступил в законную силу. Сейчас престарелые хозяева в гражданском порядке судятся за свою квартиру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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