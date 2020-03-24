2020-03-24T17:30:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса в России ограничат выдачу наличных из банкоматов

Однако это коснется не всех устройств
Лидия ПЕСКОВА
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Центробанк призывает расплачиваться безналом и меньше трогать реальные деньги.Центробанк призывает расплачиваться безналом и меньше трогать реальные деньги.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Банк России призвал российские банки соблюдать меры предосторожности при обращении денег, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса, сообщает KP.RU.

Бумажные банкноты способны сохранить коронавирус в течение 3-4 дней. Поэтому банки должны выдерживать принятые у населения деньги не менее этого срока перед тем, как опять пускать их в оборот.

Так, кассиры, сидящие в офисах банков, должны работать в перчатках и в масках. Деньги, принятые у клиентов, рекомендуют класть в отдельный бокс, а выдавать на руки — «чистые» деньги. Также банкам советуют ограничить работу банкоматов, в которых деньги, принятые от одного клиента, могут быть сразу же выданы другому.

В большинстве банкоматов потоки денег не перемешиваются. Деньги, полученные от клиентов, идут в одну кассету и потом забираются инкассаторами и отправляются в банк. А деньги, выдаваемые клиентам, идут из другой кассеты. Это «чистые» деньги. которые провели в банке необходимые для дезинфекции 3 — 4 дня.

И лишь небольшое количество банкоматов работают по технологии ресайклинга: принимают и сразу же выдают деньги. Эти устройства и могут перевести в моно-режим на время пандемии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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