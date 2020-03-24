2020-03-24T18:05:52+03:00
Общество

Тепловизоры в аэропортах России работают со времен лихорадки Эбола

Об этом рассказала главный санитарный врач РФ Анна Попова
Лидия ПЕСКОВА
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ооооооФото: Мария ЛЕНЦ
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Жители Челябинска и других городов России обеспокоены тем, что в российский аэропортах медики не проводят проверку состояния прилетевших. Однако эта тревога ложная, рассказала в интервью сайту KP.RU главный санитарный врач РФ, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

— Когда вы спускаетесь с борта самолета на территории Российской Федерации в любом международном аэропорту, вы чаще всего не замечаете, но всегда над потоком людей в специально отведенных местах висит тепловизионное оборудование. Таким образом температура тела каждого прилетевшего международным рейсом измеряется, — заявила Попова.

По словам Анны Поповой, тепловизоры установили еще в 2014-2015 годах из-за ситуации с лихорадкой Эбола.

Также в рамках «двойного контроля» для предотвращения распространения коронавируса к пассажиру в самолете или ближе к выходу из аэропорта подходит специалист и меряет температуру еще раз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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