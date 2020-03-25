Жительнице Челябинской области «подарили» ведро новорожденных щенков

25 Март 2020 2020-03-25T06:00:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Евгения Басова из поселка Октябрьское в Челябинской области рассказала, как у нее появилось сразу восемь новых питомцев.

— У нас есть ритуал: каждое утро муж увозит дочку в школу, потому что идти далеко. Но тем утром что-то пошло не так… Под нашими воротами заботливо зафиксировали маму и детей. Видимо, подарком для нас… Спасибо, люди добрые, что щенки вместе с мамой. Семеро детей. Жаль, папу тоже не привязали. Для полноты картины. Слов нет. Матов нет. Есть слезы. Мама — назвали Ладой — и дети пока в вольере, — написала Евгения в группе «Передержка животных — МАЯК» в ВК.

Лада. Фото: vk.com/peredergkamayak

Щенят неизвестные поставили под дверью частного дома прямо в пластиковом ведре. Малыши новорожденные, еще слепые. Кормящую мать привязали рядом. Выбор адресата понятен: Евгения — местная зоозащитница.

Но она вовсе не рада приютить всех собак на свете, ресурса (в том числе, материального) просто не хватает. Зоозащитники в очередной раз просят ответственно относиться к своим питомцам, в том числе стерилизовать собак, чтобы потом не подкидывать щенков другим.

Подкидыши. Фото: vk.com/peredergkamayak

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU