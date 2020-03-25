«Никто не решает наших проблем!»: работники челябинского транспорта решили создать новый независимый профсоюз

25 Март 2020 2020-03-25T06:15:16+03:00

Чем их не устраивает существующая организация

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О создании нового профсоюза водители и кондукторы заявили в группе «Челябинский транспорт» в ВК.

— Дело утопающих в руках самих утопающих, — решили сотрудники общественного транспорта. — Инициативная группа размышляет над созданием профсоюзной организации «Союз Водителей Общественного Транспорта»- коротко «С.В.О.Т.» Туда будут входить все желающие сотрудники предприятия ООО «ЧелябГЭТ» и не только.

Транспортники объяснили, почему понадобился новый профсоюз:

— Профсоюз ГЭТ не принимает никаких решений по проблемам как на самом предприятии, так и касающихся лично каждого сотрудника. Председатель профсоюза ГЭТ отстаивает интересы работодателя, а не сотрудников, тем самым нарушая закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». Профсоюз ГЭТ не предоставляет отчеты, куда уходят все денежные средства, удержанные с членов профсоюза.

Согласно результатам опроса, проведенного в группе, большинство (43%) хотели бы перейти в новый профсоюз. 35% ответили «нет», 22% воздержались. Всего проголосовали 352 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU