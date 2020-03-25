ТРК Челябинска оказались под угрозой закрытия из-за коронавируса после распоряжения Мишустина

25 Март 2020 2020-03-25T07:46:33+03:00

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал распоряжение закрыть ТРК, кальянные, кинотеатры. Это может коснуться и Челябинска.

— Сегодня в 12:00 губернатор Алексей Текслер собирает оперативный штаб. Скорее всего, будет принято такое решение, — прокомментировала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

КП-Челябинск будет следить за развитием событий.

Напомним, ранее в кинотеатрах ограничили количество зрителей до 50 человек. Накануне стало известно, что в «Горках» закрыли «Синема Парк».

ИСТОЧНИК KP.RU