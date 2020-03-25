ТРК Челябинска оказались под угрозой закрытия из-за коронавируса после распоряжения Мишустина
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал распоряжение закрыть ТРК, кальянные, кинотеатры. Это может коснуться и Челябинска.
— Сегодня в 12:00 губернатор Алексей Текслер собирает оперативный штаб. Скорее всего, будет принято такое решение, — прокомментировала первый вице-губернатор Ирина Гехт.
КП-Челябинск будет следить за развитием событий.
Напомним, ранее в кинотеатрах ограничили количество зрителей до 50 человек. Накануне стало известно, что в «Горках» закрыли «Синема Парк».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»