2020-03-25T11:31:00+03:00
Общество

«Советская закалка»: в Челябинской области уборщица спортзала научилась подтягиваться

Ранее женщина никогда не занималась спортом
Ангелина ЗАКИРОВА
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Пенсионерка подтягивается с резинкой и с помощью тренера, но это все равно стоит ей больших усилий. Фото: hornews.comПенсионерка подтягивается с резинкой и с помощью тренера, но это все равно стоит ей больших усилий. Фото: hornews.com
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Помните анекдоты по уборщиц спортзала, которые в борьбе за чистоту таскают гантели на удивление всем качкам? Кажется, они существуют. 66-летняя Любовь Смирнова всю жизнь работала крановщицей, на пенсии устроилась уборщицей в школу олимпийского резерва города Златоуста.

В декабре начала болеть поясница, посоветовали заниматься на тренажерах. Ребята из спортзала составили для нее программу упражнений и теперь она приходит на занятия каждый день в обеденный перерыв. Недавно Любовь Смирнова освоила подтягивания.

— Подтягиваться с резинкой новичкам тоже сложно. Ко мне на тренировок приходит множество девушек, и далеко не все справляются с этой задачей. А Любовь Павловна смогла, хотя и боялась, говорила, что ничего у нее не получится. Но подтягивается, уже по шесть раз. Советская закалка дает о себе знать, — рассказал Hornews.com тренер спортзала Андрей Попов.

Пенсионерка стала чувствовать себя намного лучше. Недавно тренер начал снимать видео и выкладывать ролики в сеть. Примером Любови Смирновой уже вдохновилась 50-летняя жительница Златоуста.

Бабушка из Челябинской области жмет в качалке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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