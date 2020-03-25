Иномарка столкнулась с грузовиком на трассе в Челябинской области

25 Март 2020 2020-03-25T11:52:30+03:00

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Во вторник, 24 марта, на дороге Южноуральск — Магнитогорск легковушка врезалась в грузовик. С утра было пасмурно, шел снег, из-за чего водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. В соцсетях говорят, что автолюбитель превысил скорость, поэтому и потерял контроль над ситуацией. После удара от капота легковушки почти ничего не осталось. Хозяина иномарки отправили на амбулаторное лечение.

— В результате столкновения водитель Renault получил травму, ему назначено амбулаторное лечение. 57-летний водитель грузовика не пострадал, — сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU