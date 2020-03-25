«Раны, полные опарышей»: челябинский ветврач Карен Даллакян рассказал о самочувствии спасенного львенка

25 Март 2020 2020-03-25T12:34:33+03:00

Истерзанный маленький хищник держит путь из Махачкалы в наш город [видео]

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В эти минуты челябинский ветврач Карен Даллакян и спасенный львенок Симба летят в Москву самолетом из Махачкалы. Накануне в Дагестане зоозащитник развернул спасательную операцию ради истерзанного живодерами животного. Маленького раба эксплуатировали прошлым летом на пляжах Сочи — фотографировали с туристами. А когда занемог — вышвырнули.

Спасли льва и передали Карену зооволонтеры Дагестана.

Пролежни, гноящиеся раны, травма позвоночника… Симбе около семи месяцев. Впервые о нем заботятся. Минувшую ночь Карен и Симба ночевали в махачкалинской гостинице. Животное искупали.

— И вы бы видели, сколько мы удалили опарышей из ран, сколько шерсти в колтунах срезали, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск Карен Даллакян. — Мы уже начали лечение. В Челябинске львенка ждет детальное обследование.

Сегодня утром на рынке Махачкалы для львенка купили мяса. Его он ел впервые в жизни, с огромным аппетитом.

Несмотря на перенесенные страдания, малыш не боится людей. В Челябинск Симбу привезут завтра утром. Карен просит всех неравнодушных помочь рублем спасти львенка. «Комсомолка» следит за развитием событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/768646" frameborder="0"></iframe> Челябинский врач спасает львенка.

Банковские реквизиты для помощи львенку:

Карта СБ 4276721137027496 (тел 89525100008)

Пей-пал: dallakyan_vacha@mail.ru

Для организаций:

Наши банковские реквизиты:

Фонд зоозащиты «Спаси меня» ИНН 7447040800 КПП 744701001

Р/с 40703810124120000313

ФИЛИАЛ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Екатеринбург г. Екатеринбург

БИК 046577446

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ИСТОЧНИК KP.RU