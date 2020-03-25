2020-03-25T13:34:04+03:00
Происшествия

В Челябинске лоб в лоб столкнулись два автомобиля

От удара легковушку вынесло на тротуар
Ангелина ЗАКИРОВА
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Свидетели аварии опубликовали фото в соцсетяхСвидетели аварии опубликовали фото в соцсетях
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Сегодня, 25 марта, в Ленинском районе водитель Renault и ВАЗ столкнулись на перекрестке. Очевидцы сняли последствия ДТП и выложили в соцсети фото, на которых видно, что отечественная легковушка вылетела с дороги на тротуар, у автомобиля смяло капот и треснуло лобовое стекло. Иномарка была забрендирована лототипами известного агрегатора такси.

— На улице Дзержинского 105, на регулируемом перекрестке произошло столкновение двух автомобилей. Водитель автомобиля Renault на повороте налево совершил столкновение с ВАЗ-2114, двигавшимся в прямом направление. После чего ВАЗ совершил наезд на препятствие. Травмы получил водитель ВАЗа, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

На улице Дзежирнского 105 столкнулись Renault и ВАЗ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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