В Челябинске ищут трех человек, контактировавших с коронавирусной больной

25 Март 2020 2020-03-25T13:31:10+03:00

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«Домашний очаг» зараженных коронавирусной инфекцией в Челябинске — это вернувшийся из Италии горожанин, его жена, сотрудница прокуратуры, его дочь — студентка и престарелая мама. Звучит как пролог к пьесе, но врачам не до развлечений. Из-за контакта с коронавирусной сотрудницей в режим онлайн переведена работа прокуратуры Металлургического района. Врачи проверили более 60 контактов семьи.

— Трех человек мы найти не можем, — рассказала 25 марта на городском оперативном штабе по коронавирусной инфекции замначальника Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина. — Приходили по домашним адресам, которые нам дали — никого не нашли. Просим полицию помочь в поисках.

К розыску трех исчезнувших людей подключаются стражи порядка. Напомним, по правилам получившие предписание о карантине должны в течение 14 дней самоизолироваться и сдать анализ на коронавирус. Таким людям положен больничный лист.

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ИСТОЧНИК KP.RU