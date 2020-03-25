2020-03-25T13:31:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинске ищут трех человек, контактировавших с коронавирусной больной

Врачи попросили помощи у полиции
Ольга АНТОНОВА
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Полицейские в Челябинске ищут трех контактировавших с коронавирусной больной.Полицейские в Челябинске ищут трех контактировавших с коронавирусной больной.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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«Домашний очаг» зараженных коронавирусной инфекцией в Челябинске — это вернувшийся из Италии горожанин, его жена, сотрудница прокуратуры, его дочь — студентка и престарелая мама. Звучит как пролог к пьесе, но врачам не до развлечений. Из-за контакта с коронавирусной сотрудницей в режим онлайн переведена работа прокуратуры Металлургического района. Врачи проверили более 60 контактов семьи.

— Трех человек мы найти не можем, — рассказала 25 марта на городском оперативном штабе по коронавирусной инфекции замначальника Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина. — Приходили по домашним адресам, которые нам дали — никого не нашли. Просим полицию помочь в поисках.

К розыску трех исчезнувших людей подключаются стражи порядка. Напомним, по правилам получившие предписание о карантине должны в течение 14 дней самоизолироваться и сдать анализ на коронавирус. Таким людям положен больничный лист.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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