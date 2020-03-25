2020-03-25T15:35:28+03:00
Общество

«Бывают случаи еще хуже»: жительница Копейска не смогла вызвать скорую онкобольной матери

Разбираемся, что произошло
Ангелина ЗАКИРОВА
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Главврач говорит, что женщина создала конфликт на ровном местеГлавврач говорит, что женщина создала конфликт на ровном местеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жительница Копейска записала видео, в котором пожаловалась на то, что скорая помощь отказалась выезжать на вызов к ее матери, которой диагностировали рак в четвертой стадии и теперь она мучается от боли. Видео быстро разлетелось по соцсетям.

— Диспетчер, узнав об онкологии в тяжелой стадии, ответил: «Бывают случаи еще хуже», — рассказала автор видео.

У врачей своя версия событий.

— Выяснив заболевание женщины, диспетчер спросила, чем больная лечится. На ответ клиента, диспетчер ответила, что сильнее препарата у скорой нет. Вызов был принят, и мы готовы были выслать бригаду. Но звонившая вспылила и бросила трубку, — рассказал главврач станции скорой медицинской помощи Копейского городского округа Александр Осипов.

Все звонки записываются, после инцидента главврач прослушал запись разговора и подчеркнул, что диспетчер дважды попросил назвать адрес.

— Мы не отказывали и приняли вызов, но женщина, получается, хотела создать конфликт и так и не назвала адрес для выезда скорой, — добавил Александр Осипов.

В Копейске диспетчер скорой отказался принимать заявку.Еще больше видео про Копейск тут: vk.com/chel_kop vk.com/chel_kop vk.com/chel_kop

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ИСТОЧНИК KP.RU

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