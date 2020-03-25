Рок сразится с коронавирусом вновь: музыкальный марафон от радио КП получил продолжение

25 Март 2020 2020-03-25T15:02:41+03:00

В этот раз развлекать людей на изоляции будет группа «Маша и медведи»

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Марафон «Рок против коронавируса» от радио «Комсомольская Правда» продолжается. В этот раз в рамках проекта «Настоящая музыка» пройдет настоящий живой концерт группы «Маша и медведи».

Уже сегодня, 25 марта, в 22 часа в пустом столичном «Мумий Тролль Music Bar», но для миллионов зрителей и слушателей прозвучит живая музыка для всех, кто находится на карантине или в самоизоляции. Кроме хорошего рока, также можно будет помочь маленьким подопечным «Фонда Константина Хабенского».

Насладится музыкой можно будет всем слушателям радио «Комсомольская правда». При этом, концерт смогут услышать даже те, кто давно не пользуется FM-приемниками: на нашем сайте доступна онлайн-трансляция.

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ИСТОЧНИК KP.RU