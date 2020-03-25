Алкоголь и сигареты не помогут: министр здравоохранения РФ рассказал о ситуации с коронавирусом в стране

25 Март 2020 2020-03-25T15:26:12+03:00

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Несмотря на слухи о том, что водка может быть полезна против коронавируса, это совершенно не так. Этот и многие другие фейки о китайской инфекции разбил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который также рассказал о ситуации в стране.

По мнению чиновника, сейчас Российская Федерация готова к борьбе с коронавирусом. Подготовка системы здравоохранения началась еще в начале года. Предпринятые меры должны не дать инфекции распространиться, поскольку надежного лечения против болезни пока нет.

— Мест в больницах хватит. Оборудования сегодня тоже достаточно. И докупается еще, чтобы иметь резерв. Сейчас у нас в стране 47 тысяч аппаратов ИВЛ, — цитируют журналисты KP.ru слова министра.

Впрочем, как добавляет Мурашко, все может измениться, если люди перестанут активно следить за своим здоровьем. В частности, не уходят в изоляцию при диагнозе или усугубляют положение организма, выпивая алкоголь или куря сигареты.

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ИСТОЧНИК KP.RU