2020-03-25T15:26:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Алкоголь и сигареты не помогут: министр здравоохранения РФ рассказал о ситуации с коронавирусом в стране

А также поделился советами профилактики
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Среди мер предосторожности - тесты на коронавирус в аэропортахСреди мер предосторожности - тесты на коронавирус в аэропортахФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Несмотря на слухи о том, что водка может быть полезна против коронавируса, это совершенно не так. Этот и многие другие фейки о китайской инфекции разбил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который также рассказал о ситуации в стране.

По мнению чиновника, сейчас Российская Федерация готова к борьбе с коронавирусом. Подготовка системы здравоохранения началась еще в начале года. Предпринятые меры должны не дать инфекции распространиться, поскольку надежного лечения против болезни пока нет.

— Мест в больницах хватит. Оборудования сегодня тоже достаточно. И докупается еще, чтобы иметь резерв. Сейчас у нас в стране 47 тысяч аппаратов ИВЛ, — цитируют журналисты KP.ru слова министра.

Впрочем, как добавляет Мурашко, все может измениться, если люди перестанут активно следить за своим здоровьем. В частности, не уходят в изоляцию при диагнозе или усугубляют положение организма, выпивая алкоголь или куря сигареты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обращение Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса 25 марта 2020: прямая онлайн-трансляция. Владимир Путин 25 марта 2020 года выступит с обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Том Хэнкс, посторонись: в столичных аэропортах застряли тысячи гастарбайтеров
В Челябинске волонтеры готовы доставить продукты и лекарства одиноким пенсионерам
В аэропорту Челябинска усилили контроль за прибывшими южноуральцами
В Челябинске нашли подрядчика на отлов бездомных животных
В Челябинске прокуратура опровергла новость о скрывшихся коллегах заболевшей COVID-19
«Бывают случаи еще хуже»: жительница Копейска не смогла вызвать скорую онкобольной матери
В Магнитогорске госпитализирована пенсионерка с коронавирусом
Алкоголь и сигареты не помогут: министр здравоохранения РФ рассказал о ситуации с коронавирусом в стране
Проверка слуха: в челябинских поликлиниках перестали давать талоны пожилым людям
Рок сразится с коронавирусом вновь: музыкальный марафон от радио КП получил продолжение
Губернатор Курганской области ограничил перемещение госслужащих
Московский урбанист сравнил челябинский элеватор с Собором Парижской Богоматери
ВТБ размещает инвестиционные облигации с потенциальной доходностью до 14,2%
В Челябинске лоб в лоб столкнулись два автомобиля
В Челябинске ищут трех человек, контактировавших с коронавирусной больной
Жительницу Челябинской области оштрафовали за оскорбительный комментарий
«Раны, полные опарышей»: челябинский ветврач Карен Даллакян рассказал о самочувствии спасенного львенка
Правительство Челябинской области массово закупает медицинские маски
Иномарка столкнулась с грузовиком на трассе в Челябинской области
«Советская закалка»: в Челябинской области уборщица спортзала научилась подтягиваться
Челябинцы могут подать заявление, не посещая ЗАГС, и сэкономить на свадьбе
В Челябинске оформляют электронные больничные для заболевших в пандемию коронавинруса