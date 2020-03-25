В Челябинске прокуратура опровергла новость о скрывшихся коллегах заболевшей COVID-19

25 Март 2020 2020-03-25T15:48:37+03:00

В прокуратуре Металлургического района врачи проверили всех контактировавших с больной коронавирусной инфекцией. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Шокирующую новость в мэрии Челябинска в среду, 25 марта, озвучила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Светлана Лучинина. По ее словам, санврачи не смогли найти трех коллег зараженной коронавирусной инфекцией, сотрудницы прокуратуры Металлургического района. По указанным домашним адресам их не было. Лучинина попросила помощи полиции. И в УВД по Челябинску информацию «взяли на карандаш».

Однако в прокуратуре Челябинской области информацию о скрывшихся назвали недостоверной.

— Информация не соответствует действительности. Все 23 контактных работника прокуратуры Металлургического района, включая технический персонал, обследованы. Ни один работник прокуратуры из поданного в Роспотребнадзор списка не уклонялся от прохождения от сдачи проб, все находились по домашним адресам в режиме самоизоляции, — заявила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Читайте также:

В Челябинске ищут трех человек, контактировавших с коронавирусной больной (подробнее).

В Магнитогорске госпитализирована пенсионерка с коронавирусом (подробнее).

Чистые перила и суп в контейнере: как Челябинск учится жить в условиях карантина (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU