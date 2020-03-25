2020-03-25T15:48:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинске прокуратура опровергла новость о скрывшихся коллегах заболевшей COVID-19

Информация прозвучала на заседании городского оперативного штаба
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
В прокуратуре Металлургического района врачи проверили всех контактировавших с больной коронавирусной инфекцией.В прокуратуре Металлургического района врачи проверили всех контактировавших с больной коронавирусной инфекцией.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Шокирующую новость в мэрии Челябинска в среду, 25 марта, озвучила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Светлана Лучинина. По ее словам, санврачи не смогли найти трех коллег зараженной коронавирусной инфекцией, сотрудницы прокуратуры Металлургического района. По указанным домашним адресам их не было. Лучинина попросила помощи полиции. И в УВД по Челябинску информацию «взяли на карандаш».

Однако в прокуратуре Челябинской области информацию о скрывшихся назвали недостоверной.

— Информация не соответствует действительности. Все 23 контактных работника прокуратуры Металлургического района, включая технический персонал, обследованы. Ни один работник прокуратуры из поданного в Роспотребнадзор списка не уклонялся от прохождения от сдачи проб, все находились по домашним адресам в режиме самоизоляции, — заявила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Читайте также:

В Челябинске ищут трех человек, контактировавших с коронавирусной больной (подробнее).

В Магнитогорске госпитализирована пенсионерка с коронавирусом (подробнее).

Чистые перила и суп в контейнере: как Челябинск учится жить в условиях карантина (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Том Хэнкс, посторонись: в столичных аэропортах застряли тысячи гастарбайтеров
В Челябинске волонтеры готовы доставить продукты и лекарства одиноким пенсионерам
В аэропорту Челябинска усилили контроль за прибывшими южноуральцами
В Челябинске нашли подрядчика на отлов бездомных животных
В Челябинске прокуратура опровергла новость о скрывшихся коллегах заболевшей COVID-19
«Бывают случаи еще хуже»: жительница Копейска не смогла вызвать скорую онкобольной матери
В Магнитогорске госпитализирована пенсионерка с коронавирусом
Алкоголь и сигареты не помогут: министр здравоохранения РФ рассказал о ситуации с коронавирусом в стране
Проверка слуха: в челябинских поликлиниках перестали давать талоны пожилым людям
Рок сразится с коронавирусом вновь: музыкальный марафон от радио КП получил продолжение
Губернатор Курганской области ограничил перемещение госслужащих
Московский урбанист сравнил челябинский элеватор с Собором Парижской Богоматери
ВТБ размещает инвестиционные облигации с потенциальной доходностью до 14,2%
В Челябинске лоб в лоб столкнулись два автомобиля
В Челябинске ищут трех человек, контактировавших с коронавирусной больной
Жительницу Челябинской области оштрафовали за оскорбительный комментарий
«Раны, полные опарышей»: челябинский ветврач Карен Даллакян рассказал о самочувствии спасенного львенка
Правительство Челябинской области массово закупает медицинские маски
Иномарка столкнулась с грузовиком на трассе в Челябинской области
«Советская закалка»: в Челябинской области уборщица спортзала научилась подтягиваться
Челябинцы могут подать заявление, не посещая ЗАГС, и сэкономить на свадьбе
В Челябинске оформляют электронные больничные для заболевших в пандемию коронавинруса