В Челябинске нашли подрядчика на отлов бездомных животных

25 Март 2020 2020-03-25T16:06:31+03:00

Отловом и содержанием бездомных животных в Челябинске не занимаются с начала 2020 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Изменить размер текста: A A

Все таки сыгран: в Челябинске прошел аукцион на отлов и содержание бездомных животных. Несмотря на несколько жалоб и административное дело, антимонопольщики признали торги состоявшимися.

На контракт в челябинское УФАС поступило две жалобы, однако только одну из них рассмотрели в ведомстве. В документации не указано количество животных, которые подлежат лечению и стерилизации, а также не расписано при каких условиях бродячих питомцев будут отпускать на волю. Антимонопольщики признали жалобу обоснованной. Теперь на управление экологии администрации Челябинска возбуждено административное дело.

Аукцион выиграли компании «Урал-Мегвэй» и «Челябстройсервис»: они предложили меньшую цену за работу. Примечательно, правда, то, что у фирм нет опыта работы с животными.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU