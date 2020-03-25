2020-03-25T16:06:31+03:00
Общество

В Челябинске нашли подрядчика на отлов бездомных животных

Ранее аукцион останавливали из-за жалоб
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Отловом и содержанием бездомных животных в Челябинске не занимаются с начала 2020 годаОтловом и содержанием бездомных животных в Челябинске не занимаются с начала 2020 годаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Все таки сыгран: в Челябинске прошел аукцион на отлов и содержание бездомных животных. Несмотря на несколько жалоб и административное дело, антимонопольщики признали торги состоявшимися.

На контракт в челябинское УФАС поступило две жалобы, однако только одну из них рассмотрели в ведомстве. В документации не указано количество животных, которые подлежат лечению и стерилизации, а также не расписано при каких условиях бродячих питомцев будут отпускать на волю. Антимонопольщики признали жалобу обоснованной. Теперь на управление экологии администрации Челябинска возбуждено административное дело.

Аукцион выиграли компании «Урал-Мегвэй» и «Челябстройсервис»: они предложили меньшую цену за работу. Примечательно, правда, то, что у фирм нет опыта работы с животными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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