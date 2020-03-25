В Челябинске волонтеры готовы доставить продукты и лекарства одиноким пенсионерам
Из Челябинска и Сатки, Еманжелинска и Миасса, Магнитогорска и Златоуста звонят в волонтерский штаб движения «Волонтеры Победы» пожилые одинокие жители Челябинской области, оказавшиеся в самоизоляции из-за риска распространения коронавирусной инфекции.
Пенсионеров, прежде всего, интересуют новости о распространении коронавируса в нашей области, вопрос дефицита в аптеках антисептиков и одноразовых масок.
— Мы готовы в случае необходимости доставить продукты питания или лекарства одиноким пенсионерам от 60 лет и старше, — говорит депутат Законодательного Собрания региона Марина Поддубная.
Услуга по доставке будет бесплатной. Пенсионер оплатит стоимость покупки. Специалисты колл-центра приняли две заявки по доставке лекарства и продуктов.
Связаться с центром можно по многоканальному телефону (351)214-15-13. Волонтерский центр работает с 8.00 до 20.00.
Читайте также:
"Будьте здоровы! Вы нам очень нужны": Россиян призвали помочь пожилым соседям во время коронавируса (подробнее).
Обращение Текслера: пожилых южноуральцев попросили не выходить из дома (подробнее).
Позвольте себе «вредные» продукты и разберите фотографии: Как пожилым сохранить здоровье на карантине (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»