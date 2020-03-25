В Челябинске волонтеры готовы доставить продукты и лекарства одиноким пенсионерам

25 Март 2020 2020-03-25T16:24:07+03:00

Волонтеры готовы освободить одиноких пенсионеров от походов по магазинам. Фото: Олег УКЛАДОВ

Заявки принимаются от южноуральцев в возрасте 60 лет и старше

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Из Челябинска и Сатки, Еманжелинска и Миасса, Магнитогорска и Златоуста звонят в волонтерский штаб движения «Волонтеры Победы» пожилые одинокие жители Челябинской области, оказавшиеся в самоизоляции из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

Пенсионеров, прежде всего, интересуют новости о распространении коронавируса в нашей области, вопрос дефицита в аптеках антисептиков и одноразовых масок.

— Мы готовы в случае необходимости доставить продукты питания или лекарства одиноким пенсионерам от 60 лет и старше, — говорит депутат Законодательного Собрания региона Марина Поддубная.

Услуга по доставке будет бесплатной. Пенсионер оплатит стоимость покупки. Специалисты колл-центра приняли две заявки по доставке лекарства и продуктов.

Связаться с центром можно по многоканальному телефону (351)214-15-13. Волонтерский центр работает с 8.00 до 20.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU