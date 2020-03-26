26 Март 2020 2020-03-26T12:38:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Челябинске выбрали район для фестиваля граффити «Культурный код». Масштабные рисунке разместят на фасадах домов в Aкадем Riverside между улицами Университетская Набережная и Братьев Кашириных.

Предварительно были выбраны фасады десяти зданий: пять девятиэтажек и столько же высоток в 17 этажей.

— Два ключевых момента, почему мы выбрали именно этот район: фасады хорошо просматриваются, и они новые, их не нужно ремонтировать. В других районах, которые мы смотрели, зданиям необходим ремонт, нужно вкладывать деньги, да и по срокам мы можем не успеть, — рассказал руководитель ассоциации художников «Граффити Россия» Павел Щеклеин.

Прежде чем приступить к работе, организаторы заключат договоры с управляющими компаниями и соберут подписи жильцов. По словам Павла Щеклеина, эскизов граффити пока нет. Какими рисунками украсят фасады зданий, челябинцы узнают только через два месяца.

Право на проведение фестиваля Челябинск выиграл в конкурсе. Победителей определяли по итогам голосования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU