В Челябинске выбрали район для фестиваля граффити «Культурный код»
В Челябинске выбрали район для фестиваля граффити «Культурный код». Масштабные рисунке разместят на фасадах домов в Aкадем Riverside между улицами Университетская Набережная и Братьев Кашириных.
Предварительно были выбраны фасады десяти зданий: пять девятиэтажек и столько же высоток в 17 этажей.
— Два ключевых момента, почему мы выбрали именно этот район: фасады хорошо просматриваются, и они новые, их не нужно ремонтировать. В других районах, которые мы смотрели, зданиям необходим ремонт, нужно вкладывать деньги, да и по срокам мы можем не успеть, — рассказал руководитель ассоциации художников «Граффити Россия» Павел Щеклеин.
Прежде чем приступить к работе, организаторы заключат договоры с управляющими компаниями и соберут подписи жильцов. По словам Павла Щеклеина, эскизов граффити пока нет. Какими рисунками украсят фасады зданий, челябинцы узнают только через два месяца.
Право на проведение фестиваля Челябинск выиграл в конкурсе. Победителей определяли по итогам голосования.
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