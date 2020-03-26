2020-03-26T12:38:38+03:00
Общество

В Челябинске выбрали район для фестиваля граффити «Культурный код»

Организаторы рассказали, когда покажут эскизы рисунков
Ангелина ЗАКИРОВА
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Фото: Россия — страна возможностей/vk.comФото: Россия — страна возможностей/vk.com
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В Челябинске выбрали район для фестиваля граффити «Культурный код». Масштабные рисунке разместят на фасадах домов в Aкадем Riverside между улицами Университетская Набережная и Братьев Кашириных.

Предварительно были выбраны фасады десяти зданий: пять девятиэтажек и столько же высоток в 17 этажей.

— Два ключевых момента, почему мы выбрали именно этот район: фасады хорошо просматриваются, и они новые, их не нужно ремонтировать. В других районах, которые мы смотрели, зданиям необходим ремонт, нужно вкладывать деньги, да и по срокам мы можем не успеть, — рассказал руководитель ассоциации художников «Граффити Россия» Павел Щеклеин.

Прежде чем приступить к работе, организаторы заключат договоры с управляющими компаниями и соберут подписи жильцов. По словам Павла Щеклеина, эскизов граффити пока нет. Какими рисунками украсят фасады зданий, челябинцы узнают только через два месяца.

Право на проведение фестиваля Челябинск выиграл в конкурсе. Победителей определяли по итогам голосования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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