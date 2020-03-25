2020-03-25T16:46:48+03:00
Общество

Том Хэнкс, посторонись: в столичных аэропортах застряли тысячи гастарбайтеров

Все из-за чрезвычайного положения в России и за рубежом
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Люди ждут рейсы по несколько сутокЛюди ждут рейсы по несколько сутокФото: предоставлено очевидцем
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Русская версия фильма «Терминал»: из-за ограничения российского авиасообщения с другими странами в аэропортах Москвы застряли тысячи иностранцев, в том числе трудовых мигрантов. Воздушные гавани почти не отправляют рейсы в зарубежные страны, а те, которые появляются могут стоить втридорога.

— Люди вынуждены по несколько суток жить в аэропорту, ожидая редких рейсов. Цены там на еду, сами знаете, какие. Да и спать на металлических сидениях невозможно. А ведь там не только мужчины есть, среди застрявших, но и женщины с детьми, и пожилые. Знаю, что были случаи, когда люди в обморок от голода падали, — цитируют журналисты KP.ru главу межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова.

Как отмечает Баратов, многие мигранты не могут себе позволить задерживаться на несколько недель. Многие из них только приехали на заработки в столицу и, даже несмотря на помощь от местных диаспор, ситуация все равно остается непростой.

В аэропортах на несколько суток застряли тысячи гастарбайтеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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