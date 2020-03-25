МФЦ Челябинска будут работать по предварительной записи

25 Март 2020 2020-03-25T18:16:08+03:00

Жителям придется приходить к МФЦ за 10 минут до приема, чтобы не пропустить свою «очередь» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чтобы заказать или отдать документы, придется сообщить об этом заранее

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Практически по талонам: многофункциональные центры Челябинска запускают предварительную запись на прием. Теперь чтобы получить или отдать документы придется придется сообщить о визите заранее.

Новый режим работы начнется с 26 марта. Для того, чтобы записаться на прием необходимо позвонить по номеру вашего центра или заполнить заявку на сайте или в мобильном предложении МФЦ. В назначенное время система вас вызовут в окно приема с помощью электронной очереди. Это касается и платных услуг, вроде заказа загранпасспорта.

Гражданам, которые не собираются подавать документы, не рекомендуют посещать центры. Вероятно, чтобы не мешать работе учреждения в новых условиях.

СПРАВКА КП

Телефоны челябинских отделений:

Труда, 164 :8 (912) 47-00-278, 8 (919) 124-17-79, 8 (912) 806-20-56

Комарова, 39: 8 (912) 47-01-400, 8 (912) 791-16-07

Проспект Победы, 396/1: 8 (912) 47-02-418, 8 (919) 124-37-78

Новороссийская, 118 В: 8 (919) 124-15-01

Единый номер call-центра: 8 (351) 211-08-92

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ИСТОЧНИК KP.RU