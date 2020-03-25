Неизвестные сообщили о «минировании» сразу двух самолетов из Москвы в Челябинск
За последние две недели поступило около десятка подобных сообщений
Аэропорт продолжает работать в штатном режимеФото: Андрей АБРАМОВ
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Вечером в среду, 25 марта, в столичные аэропорты Домодедово и Шереметьево поступили анонимные ложные сообщения о «минировании» самолетов авиакомпаний S7 и «Аэрофлот», вылетевших в южноуральскую столицу.
— Рейс S7 1145, на котором находились 71 пассажир и 6 членов экипажа, а также борт SU 1534 — 31 пассажир и 5 членов экипажа, совершили штатную посадку в аэропорту Челябинска, - рассказали в пресс-службе аэропорта.
Оба борта проверили, угроза взрыва не подтвердилась. Воздушная гавань работает в обычном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU