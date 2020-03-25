Новые пособия для семей с детьми в Челябинске 2020: кому положены выплаты

25 Март 2020 2020-03-25T20:12:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Пять тысяч рублей — именно столько составит прибавка для челябинских семей с детьми в 2020 году, имеющих право на материнский капитал. Новые меры поддержки, введенные президентом Владимиром Путиным, будут оказывать следующие три месяца.

Для того, чтобы получать материнский капитал в семье должно быть двое или более детей. Ежемесячная прибавка будут выплачиваться до июля в дополнение к тем деньгами, которые причитались раньше.

Многие считают такое решение своевременной поддержкой для населения в сложный период. Такого же мнения придерживается известный экономист Игорь Николаев.

— Это будет поддерживать и торговлю, и пищевую промышленность, а через них и сельское хозяйство. Будет определенный эффект для экономики. Из расчета на каждую семью деньги небольшие, но это же не единственная мера. В такой кризис, в период очень высокой неопределенности, когда простое вкачивание денег в экономику дает малый результат, лучше давать деньги людям напрямую. А еще лучше тем, кто в них действительно нуждается. Главное, чтобы эти деньги доходили до тех, кому они особенно нужны, — цитируют Николаева журналисты KP.ru.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU